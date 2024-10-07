Атака на Запоріжжя: ворог уразив об’єкти інфраструктури

Російські війська завдали ударів по території Запорізької області, зокрема по обласному центру.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожих ударів ураження зазнали об’єкти інфраструктури.

Троє працівників цих об’єктів отримали поранення. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

"Внаслідок обстрілу Запоріжжя трьом чоловікам знадобилась допомога медиків. Наразі їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Одна людина ушпиталена з мінно-вибуховими травмами, ще двоє наразі проходять обстеження у медзакладах", – йдеться в заяві Федорова.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня у Запоріжжі та області пролунали вибухи. Перед цим голова ОВА попереджав про загрозу застосування КАБів та ракет Х-59/69.

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