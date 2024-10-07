Атака на Запорожье: враг поразил объекты инфраструктуры

В результате ударов были ранены трое мужчин.

Российские войска нанесли удары по территории Запорожской области, в том числе по областному центру.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате вражеских ударов поражения потерпели объекты инфраструктуры.

Трое работников этих объектов получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

"В результате обстрела Запорожья трем мужчинам понадобилась помощь медиков. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Один человек госпитализирован с минно-взрывными травмами, еще двое проходят обследование в медучреждениях", — говорится в заявлении Федорова.

Напомним, утром 7 октября в Запорожье и области прогремели взрывы. Перед этим глава ОВА предупреждал об угрозе применения КАБов и ракет Х-59/69.

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