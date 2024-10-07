Ракетная атака по Хмельнитчине: что говорят в ОВА

Пока обращений относительно травмированных или погибших в результате атаки нет.

Российские войска утром 7 октября атаковали Хмельницкую область ракетами. Обошлось без попадания по гражданской и критической инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Глава области отметил, что утром во время сигнала воздушной тревоги враг атаковал Хмельнитчину ракетами.

"Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было. По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших нет. Пожар не зафиксирован", — говорится в заявлении Тюрина.

Напомним, в Хмельницкой области раздались взрывы после того, как мониторинговые каналы заявили о запуске ракет "Кинжал" в направлении Староконстантинова.

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