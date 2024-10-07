Хмельницкую область разрывают взрывы

Сегодня, 7 октября, в Хмельницкой области снова раздаются взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы пишут, что было запущено от двух до трех "Кинжалов" в направлении Староконстантинова.

Ранее сообщалось, что утром на Хмельнитчине раздавались взрывы. В ОВА отметили, что ПВО уничтожило вражеский беспилотник.

Напомним, российская армия в ночь на 7 октября снова применила против Украины беспилотные летательные аппараты.

В Киев дроны заходили волнами и по разным направлениям.

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