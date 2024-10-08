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СБУ задержала кремлевского идеолога "СВО" Дмитрия Чистилина

СБУ задержала кремлевского идеолога "СВО" Дмитрия Чистилина

Кремлевский идеолог "СВО" Дмитрий Чистилин

Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой задержала кремлевского идеолога вооруженной агрессии РФ Дмитрия Чистилина.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что фигурант является помощником эксрадника путина Сергея Глазьева, одного из главных «модераторов» захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика «Стратегии информационной войны», оправдывающей полномасштабное вторжение России в Украину.

"В течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для кремля ряд «аналитических материалов», в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и «интеграцию» временно оккупированных районов Украины в состав России. Оказывая помощь российским спецслужбам, злоумышленник стал автором многочисленных публикаций, направленных на против нашего государства", — установили следователи.

Также Чистилин активно участвовал в продвижении интересов Кремля за пределами России. В частности, он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы.

"Действуя якобы от имени украинской общественности, фигурант принимал участие в проведении так называемых «круглых столов» в европейских странах. Во время таких мероприятий он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров. "Он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда он пытался вернуться в Москву через территории третьих стран. Он покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения России", — добавили в СБУ.

Сейчас он находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время документируются факты оказания им содействия военной разведке России, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России.

Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области задержали 13 чиновников.

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