Захід може дозволити Україні бити вглиб РФ, але є один нюанс - нардеп

Західні партнери під час засідання групи "Рамштайн" можуть дозволити Україні бити вглиб Російської Федерації своєю зброєю, але рішення може бути непублічним.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

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"Я припускаю, що рішення може бути там (на "Рамштайні" - ред.) ухвалено, але не анонсовано, щоб, наприклад, не готувати РФ до якихось змін на полі бою", - пояснив він.

Також він розглядає ще один сценарій, що рішення можуть прийняти, але анонсують це після завершення виборів президента у Сполучених Штатів Америки.

"Таке також може бути. Тому подивимося, але я сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті (рішення - ред.). Головне, щоб були прийняті. Анонсоване - це вже потім", - додав нардеп.

Нагадаємо, що Захід та США забороняють Україні бити своєю зброєю по території Росії. Очікувалося, що Америка зніме це обмеження після візиту президента Володимира Зеленського, але цього не сталося.

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