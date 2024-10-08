"Абсолютно спокійно живуть": офіцер про військових, що здійснили СЗЧ

Боєць висловився проти пом’якшення відповідальності за самовільне залишення частини, адже це деморалізує інших військових.

ДБР дійсно починає відкривати кримінальні справи проти військових, які здійснили СЗЧ, але на цьому "все закінчується".

Таку думку висловив старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник в ефірі День.LIVE.

"Рельність доволі просто – ДБР починає відкривати кримінальні провадження проти військових, які здійснили СЗЧ, але на цьому все закінчується. Більшість людей, які йдуть у СЗЧ, абсолютно спокійно собі живуть. І щонайбільше прикро, суспільство їм толерує", – вважає військовий.

Боєць висловився проти пом’якшення відповідальності за самовільне залишення частини. За його спостереженням така ситуація дуже деморалізує інших військових, які сумлінно виконують свої обов'язки.

"Бійці бачать, що ті, хто йдуть у С3Ч, фактично не мають жодної відповідальності й, відповідно, вони починають думати: "Чому я маю виконувати ті чи інші задачі? Чому я маю витрачати своє життя тоді, як інші цього не роблять і прекрасно себе почувають?", – зазначив Микола Мельник.

Нагадаємо, у Верховній Раді працюють над законопроєктом, який дозволить повністю звільнити від кримінальної відповідальності військових, які самовільно залишили частину (здійснили СЗЧ), але вирішили повернутися до армії.

На відміну від попереднього закону № 11322, який декриміналізує перше СЗЧ, цей документ передбачатиме, що кримінальне провадження навіть не порушуватимуть.

Раніше нардеп Веніславський прокоментував інформацію про те, що в СЗЧ нібито наразі перебувають понад 100 тисяч військових.

Також повідомлялося, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт.

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