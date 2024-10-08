"Мають шанс": у ДБР пояснили, що очікує військових, які вперше пішли в СЗЧ

Ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій.

Наприкінці вересня Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області вирішив не ув’язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року без відповідних наказів залишив розташування військової частини.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

Під час досудового розслідування кримінального провадження слідчі ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його.

Чоловікові повідомили про підозру за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

"Під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній з частин, командир якої надав згоду на зарахування військового", – йдеться в повідомленні.

Суд постановив звільнити військового від кримінальної відповідальності.

"ДБР проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, в Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який покинув військову службу та повернувся додому. На суді він пояснив свій вчинок психологічним станом.

У ДБР додали, що самовільне залишення військової частини або місця служби без поважних причин, вчинене в бойовій обстановці, карається позбавленням волі до 10 років.

"Тому ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну та продовжувати жити без докорів сумління і конфліктів із законом", – зазначили в ДБР.

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