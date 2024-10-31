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В цветочной юбке и жакете с пикантным декольте: герцогиня Софи посетила любимую организацию

В цветочной юбке и жакете с пикантным декольте: герцогиня Софи посетила любимую организацию

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская провела сегодня прекрасный день на семейном мероприятии Buddy Dogs в Рединге.

Софи помогал печь вкусные лакомства для собак и даже пообнималась с некоторыми очаровательными четверолапыми.

Мероприятие проводилось в центре Guide Dogs UK. Герцогиня, которая является покровительницей Ассоциации собак-поводырей для слепых, блистала в осеннем наряде сочетая черную юбку с цветочным принтом с приталенным жакетом с нетипично глубоким вырезом на декольте.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Софи уже начала носить брошку "Красный мак", также она была в серьгах-висюльках и с пластинчастой подвеской на шее. Она сделала макияж с бронзовыми тенями и собрала волосы в низкий хвост.

Похоже, герцогиня питала особую слабость к золотистому ретриверу по кличке Шторм, который на фотографии наклонился к королевской особе, требуя особого внимания.

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