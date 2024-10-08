Орбан сравнил Зеленского и Путина: "они хотят воевать"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продвигает прекращение огня в Украине, в то время как оба президента воюющих стран не хотят прекращать боевые действия.

Об этом Орбан сказал во время своей пресс-конференции, запись которой он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Оба лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает на них, поэтому они не желают идти ни на компромисс, ни на мирные переговоры. Они не хотят прекращения огня, они не хотят мира, они хотят воевать, и это плохо для Европы", — заявил венгерский премьер.

Орбан сообщил, что предложил институтам ЕС и лидерам его стран-членов разработать "международные шаги", которые создадут некую "миротворческую среду" вокруг Украины и РФ, которая будет толкать стороны конфликта к диалогу, мирным переговорам и, в конце концов, к прекращению огня.

"Вместо того чтобы обсуждать позицию Глобального Юга, сделаем выбор в пользу сотрудничества с Глобальным Югом. Но бразильцы, арабские страны и Евросоюз должны вместе создать мирную платформу и попытаться совместными усилиями привести обе стороны к прекращению огня", — заявил Орбан, добавив что его коллеги в ЕС отклонили это предложение.

Напомним, Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины. По словам венгерского министра, ЕС должен основывать свои дальнейшие шаги на том, кто сменит Джо Байдена в Белом доме, и решать вопрос кредита после выборов президента США в ноябре.

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