Звезда "Отчаянных домохозяек" на последнем месяце беременности потеряла ребенка

Американская актриса Мэдисон Де Ла Гарза, которая в сериале "Отчаянные домохозяйки" сыграла роль Хуанити Солис, впервые рассказала о потере ребенка.

Печальной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Еще в начале сентября Мэдисон объявила, что вместе со своим возлюбленным, актером Райаном Митчеллом, ждет рождения первенца. Тогда знаменитость опубликовала фото, на которых появилась с заметно округлым животиком, и делилась, что в октябре на свет появится ее ребенок.

"О, Райан, как я тебя люблю. Спасибо, что осуществил все мои мечты. Малыш Митчелл, октябрь, 2024 год", — писала тогда актриса.

Мэдисон Де Ла Гарза с возлюбленным / Фото: instagram.com/maddelagarza

После оглашения радостной новости Мэдисон Де Ла Гарза почти два месяца не выходила на связь. Оказалось, что это произошло из-за трагических событий. Вечером, 27 сентября, актрисе сделали экстренное кесарево сечение. У пары родилась девочка, которая, к сожалению, в тот же день умерла.

"Вечером 27 сентября после экстренного кесарева сечения мы с Райаном первый и последний раз взяли нашу маленькую девочку. Спасибо, Ксиомара, за то, что ты сделала нас родителями самого совершенного ангела на небесах. Мама и папа любят тебя, милая девочка", — с болью сообщила. актриса.

Мэдисон Де Ла Гарза потеряла ребенка / Фото: instagram.com/maddelagarza

Напомним, недавно украинский ведущий Слава Демин впервые рассказал, как у его возлюбленной случился выкидыш. Шоумен признавался, что это был болезненный опыт.

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