Россия даст Венгрии более дешевый газ после блокирования помощи Украине

Правительство Венгрии заключило новый контракт с российским "Газпромом" на долгосрочные поставки газа по "конкурентоспособной цене". Это произошло почти сразу после того, как Венгрия заблокировала решение Евросоюза по оказанию помощи Украине.

О новом договоре с российским газовым монополистом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сиярто на газовом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters.

По его словам, в 2025 году Венгрия получит через "Турецкий поток" 8,5 миллиарда кубометров российского газа.

"В этом году объем снабжение "Турецким потоком" уже превышает 5,7 миллиарда кубометров, что больше, чем за весь прошлый год. В целом, до конца 2024 года Венгрия получит 6,7 миллиарда кубометров газа из России”, — сказал Сиярто.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным европейским лидером, поддерживающим отношения с Владимиром Путиным после начала войны в Украине. В июле он объявил о своей "мирной миссии" и посетил Киев, Москву и Пекин, где встретился с Владимиром Зеленским, Путиным и Си Цзиньпином.

Ранее Венгрия неоднократно блокировала решение Евросоюза по оказанию помощи Украине. В мае она заблокировала выделение 6,5 млрд евро ($7,1 млрд) в поддержку Киева, а в июле наложила очередное вето на финансирование поставок оружия для ВСУ через Европейский фонд мира.

Напомним, 8 октября Венгрия помешала переходу ЕС к замораживанию российских активов на три года вместо действующего продления каждые шесть месяцев, что поставило под угрозу кредит Украине на сумму 35 млрд евро.

Сибига встретился с МИД Венгрии Сийярто

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