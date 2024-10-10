Росія дасть Угорщині більше дешевого газу після блокування допомоги Україні

Уряд Угорщини уклав новий контракт із російським “Газпромом” на довгострокові постачання газу за “конкурентоспроможною ціною”. Це сталося майже одразу після того, як Угорщина заблокувала рішення Євросоюзу щодо надання допомоги Україні.

Про новий договір з російським газовим монополістом повідомив угорський міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Петер Сіярто на газовому форумі в Санкт-Петербурзі, повідомляє Reuters.

За його словами, 2025 року Угорщина отримає через “Турецький потік” 8,5 мільярда кубометрів російського газу.

“Цього року обсяг постачання “Турецьким потоком” вже перевищує 5,7 мільярда кубометрів, що більше, ніж за весь минулий рік. Загалом до кінця 2024 року Угорщина отримає 6,7 мільярда кубометрів газу з Росії”, - сказав Сіярто.

Також читайте Орбан пригрозив Європейському Союзу: що розлютило політика

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишається єдиним європейським лідером, який підтримує відносини з Володимиром Путіним після початку війни в Україні. У липні він оголосив про свою "мирну місію" і відвідав Київ, Москву та Пекін, де зустрівся з Володимиром Зеленським, Путіним та Сі Цзіньпіном.

Раніше Угорщина неодноразово блокувала рішення Євросоюзу щодо надання допомоги Україні. У травні вона заблокувала виділення 6,5 млрд євро ($7,1 млрд) на підтримку Києва, а у липні наклала чергове вето на фінансування постачання зброї для ЗСУ через Європейський фонд миру.

Нагадаємо, 8 жовтня Угорщина перешкодила переходу ЄС до заморожування російських активів на три роки замість чинного продовження кожні шість місяців, що поставило під загрозу кредит Україні на суму 35 млрд євро.

Сибіга зустрівся із МЗС Угорщинни Сіярто

Читайте також: