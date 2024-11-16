Российский разведывательный корабль шпионил в территориальных водах Ирландии

Судно было замечено восточнее Дублина и юго-западнее острова Мэн в четверг, 14 ноября.

Российский корабль вошел в территориальные воды Ирландии и следил за территорией с линиями электропередач и подводными интернет-кабелями.

Об этом сообщает в субботу, 16 ноября, британское издание The Guardian.

Судно было замечено к востоку от Дублина и к юго-западу от острова Мэн в четверг, 14 ноября. ” через Ла-Манш в минувшие выходные.

Корабль ВМС Ирландии LÉ James Joyce сопровождал его из исключительной экономической зоны Ирландии около 3 часов ночи в пятницу, при этом военно-воздушные силы продолжали следить за его движением, когда он направлялся на юг.

За чем мог следить русский корабль

Присутствие российского судна вызвало новые обеспокоенности безопасности соединительных кабелей между Ирландией и Великобританией, которые передают глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми управляют технологические компании, в частности Google и Microsoft, имеющие свои европейские штаб-квартиры в Ирландии.

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Судно также было замечено в понедельник и вторник западнее Корка, где есть еще один набор соединений между Ирландией и Францией, некоторые из которых обеспечивают трансатлантическое сообщение.

"Мы снова видим, как российский флот прощупывает оборону Западной Европы. Это еще один тревожный звонок о том, что Ирландии необходимо укрепить свой военно-морской потенциал и углубить партнерство по морской безопасности в Европе", — сказал по этому поводу доцент кафедры истории войны Дублинского университетского колледжа Эдвард Берк.

Сообщается, что силы обороны Ирландии заметили корабль, оперировавший тремя беспилотниками над ирландскими водами, что вызвало опасение, что он совершал шпионаж.

Что известно о судне "Янтарь"

"Янтарь" официально классифицируется как вспомогательное океанографическое научно-исследовательское судно с подводными спасательными возможностями.

По словам аналитиков разведки Navy Lookout, он может разворачивать подводные аппараты, и его несколько раз видели вблизи районов с морской инфраструктурой.

Сначала "Янтарь" плавал вместе с кораблем "Адмирал Головко" и нефтяным танкером "Вязьма", а на протяжении всего плавания возле Ла-Маншем за кораблями наблюдали RFA Tideforce и HMS Iron Duke. Когда "Янтарь" отделился от группы российских судов и направился на север, в Ирландское море, его преследовал HMS Cattistock.

Операция стала публичной, когда российский корабль активировал свою автоматическую идентификацию примерно на четыре минуты в четверг, когда он был к югу от острова Мэн. Согласно сообщениям, он выключил свои транспондеры, передающие его позицию после входа в ирландскую внутреннюю экономическую зону, но ирландское судно продолжало отслеживать его.

Была попытка связаться с кораблем, но российский экипаж не ответил, а около 3 часов ночи в пятницу "Янтарь" покинул территориальные воды и направился на юг.

Напомним, накануне, 15 ноября, Министерство обороны Британии сообщило, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании в четверг, 14 ноября, подняли в небо истребители после того, как радары зафиксировали российский военный самолет вблизи британского воздушного пространства.

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