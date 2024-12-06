Как назвать девочку: необычные имена 2025 года

Назвать ребенка красиво и оригинально хотят многие родители. Всегда хочется, чтобы имя было благозвучное, особенно для девочек, оригинальное, чтобы хорошо звучало в сочетании с отчеством. Ну и чтобы имело смысл и энергетику счастливой судьбы, которую желают родители своим детям.

Прогнозируется, что в 2025 году среди имен, которые будут популярными, попадут необычные и редкие.

Какие имена могут быть популярными в 2025 году