Курс валют на 9 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 9 декабря. Перед выходными доллар, евро и злотый выросли в цене.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,44 (-15 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,85 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,27 (+2 коп.)

Напомним, украинцы смогут получить деньги на книги. Правительство приняло постановление о запуске "єКниги" в приложении "Дія". Все украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 грн от государства на покупку украинских книг.

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