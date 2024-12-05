Украинцы смогут получить деньги на книги: сколько, когда и при каких условиях

Деньги на книги можно будет получить в приложении "Дія" уже в декабре.
Правительство приняло постановление о запуске "єКниги" в приложении "Дія". Все украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 грн от государства на покупку украинских книг.
Об этом идет речь в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.
Оформить заявление на выплаты можно будет в несколько кликов в приложении "Дія".
На какие книги можно потратить деньги
По сообщению Минцифры, 908 грн можно потратить на бумажные, электронные и аудиокниги.
"Подробнее об услуге расскажем позже. Следите за новостями Минцифры, чтобы не пропустить запуск", — добавили в министерстве.
Известно, что проект будет реализован Министерством культуры и стратегических коммуникаций совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги.
Напомним, что более 2 млн украинцев получат деньги через "Укрпочту". Речь идет о программе "Зимова єПідтримка".
Читайте также:
- Дополнительные выплаты для учителей: будут ли изменения в 2025 году
- Кто из украинцев может получить около 11 тыс. грн помощи: в правительстве сообщили
- Повышение налогов и бюджет 2025: чего ждать украинцам