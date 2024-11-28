Дополнительные выплаты для учителей: будут ли изменения в 2025 году

Кому именно повысят оплату в следующем году.

Учителя в Украине должны получить специальные выплаты с 1 января 2025 года.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в ходе пресс-конференции 28 ноября.

По информации Марченко, в Украине утвержден размер дополнительных выплат учителям.

Однако решение о внедрении такой поддержки было принято не сразу. Доплаты учителям учли при доработке государственного бюджета Украины на 2025 год.

Кому повысят оплату 2025 года

Денежную надбавку на следующий год получат работники педагогических учреждений общего среднего образования как государственной, так и коммунальной форм собственности, заявили в Минобразования.

"Постановление будет действовать с 1 января 2025 до конца военного положения (учителя будут продолжать получать надбавку до конца того года, в котором отменят военное положение)", — говорится в сообщении.

Доплаты учителям: когда и насколько

С нового года учителя получат следующие доплаты:

с 1 января 2025 года – дополнительную 1 000 грн (1 300 грн к уплате налогов);

с 1 сентября 2025 – дополнительные 2 000 грн (2 600 грн к уплате налогов).

Между тем, в Украине ввели 6500 грн на ребенка. О таких новых выплатах рассказали в правительстве. Речь идет о новой программе "Зимняя поддержка", которая предусматривает одноразовую выплату в размере 6500 грн на каждого ребенка из малообеспеченных семей, а также семей ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), где есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.

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