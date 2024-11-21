Не только учителя: кто еще с 1 января получит прибавку к зарплате

Программа выплат реализуется в два этапа.

С 1 января 2025 года педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату в размере 1 300 грн, а с 1 сентября сумма увеличится до 2 600 грн.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №1286.

Обновленная система доплат распространяется на всех учителей государственных и муниципальных средних школ. В частности, предусмотрены следующие выплаты:

учителям, проводящим занятия по основным предметам

психологам, оказывающим поддержку учащимся и работающим над улучшением их психоэмоционального состояния

руководителям кружков, организующих внешкольные занятия и дополнительное образование

воспитателям групп продленного дня, которые занимаются детьми после уроков

Все педагогические работники, независимо от стажа, квалификации или места нахождения школы, будут получать доплаты.

Это направлено на усиление поддержки учителей по всей стране. Доплаты будут начисляться автоматически без необходимости подавать заявления или дополнительные документы.

Программа реализуется в два этапа:

с 1 января 2025 года размер доплаты составит 1 300 гр.

с 1 сентября 2025 года доплата вырастет до 2 600 грн

Ранее стало известно, что в Украине увеличили субвенцию на 15,5 миллиарда гривен. Основная часть денег уйдет на зарплату учителям.

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