Дональд Трамп встретился с Марком Рютте: детали

Это первая встреча политиков после победы Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с Дональдом Трампом после выборов в США в Палм-Бич, штат Флорида. Среди прочего политики обсудили проблемы глобальной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь и его команда также встретились с членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США и конгрессменом Майком Волтцем, который может стать советником Белого дома по национальной безопасности.

Это первая встреча генсека НАТО с Дональдом Трампом после того, как он выиграл выборы президента США.

Напомним, политолог Игорь Чаленко считает, что Дональд Трамп может действовать по двум полярным сценариям в отношении Украины. Он либо пойдет на замораживание войны в Украине, либо изменит риторику в отношении России и будет помогать Киеву.

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