Дональд Трамп зустрівся з Марком Рютте: деталі

Це перша зустріч політиків після перемоги Трампа.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів першу зустріч з Дональдом Трампом після виборів у США у Палм-Біч, штат Флорида. Серед іншого політики обговорили проблеми глобальної безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар і його команда також зустрілися з членами групи національної безпеки новообраного президента США і конгресменом Майком Волтцем, який може стати радником Білого дому з питань національної безпеки.

Зауважимо, що це перша зустріч генсека НАТО з Дональдом Трампом після того, як він виграв вибори президента США.

Нагадаємо, політолог Ігор Чаленко вважає, що Дональд Трамп може діяти за двома полярними сценаріями щодо України. Він або піде на заморожування війни в Україні, або ж змінить риторику щодо Росії та допомагатиме Києву.

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