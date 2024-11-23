З окупації Україна повернула ще трьох дітей

Три родини змогли забрати своїх дітей додому завдяки ініціативі Президента. Родина з Маріуполя пережила жахи війни та починає нове життя.

З Маріуполя та південних регіонів України вдалося повернути ще трьох дітей.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цього тижня ми повернули додому ще трьох українських дітей завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA", - написав він.

Він розповівв, що молода сім’я з Маріуполя опинилася в епіцентрі війни на самому початку повномасштабного вторгнення, коли їхньому старшому сину було лише чотири роки. Вони не змогли виїхати з міста і змушені були залишатися під окупацією. У вересні 2022 року в них народилася донька. Батько сім'ї, військовослужбовець ЗСУ, тому вся родина перебувала під загрозою. Щодня вони ховалися, щоб уникнути переслідування, і їхня боротьба за виживання тривала понад два роки.

Шестирічний хлопчик, його дворічна сестра та батьки залишили небезпеку позаду та розпочинають нове життя.

Родина з півдня України

Батьки з маленьким сином жили у рідному селі на півдні України, коли почалася війна. Чоловік одразу вирушив захищати країну в лавах ЗСУ, але через кілька місяців потрапив у російський полон. Там його катували: били, застосовували електрошок, змушували співати російський гімн. Він не мав змоги зв'язатися з рідними.

Мати залишилася вдома з піврічним сином. Їхнє село потрапило під окупацію, і виїхати ставало все важче. Жінка змушена була ховатися від окупантів, щодня переживаючи за життя сина і молячись за чоловіка.

Після того, як вдалося повернути батька з полону, родина знову зустріла труднощі: росіяни не дозволяли матері з сином виїхати з тимчасово окупованих територій, часто возили їх на допити. Після численних спроб родина змогла возз'єднатися. Тепер вони намагаються адаптуватися до спільного життя після довгих років розлуки та випробувань.

Син, якому батьки розповідали про його героя-батька, тепер має змогу бути поруч з ним.

Нагадаємо, у Глухові російський дрон наздогнав усю родину, вижив лише батько.

Читайте також: