Из оккупации Украина вернула еще троих детей

Три семьи смогли забрать своих детей домой благодаря инициативе Президента. Семья из Мариуполя пережила ужасы войны и начинает новую жизнь.

Из Мариуполя и южных регионов Украины удалось вернуть еще троих детей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"На этой неделе мы вернули домой еще троих украинских детей благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA", – написал он.

Он рассказал, что молодая семья из Мариуполя оказалась в эпицентре войны в самом начале полномасштабного вторжения, когда их старшему сыну было всего четыре года. Они не смогли уехать из города и были вынуждены оставаться под оккупацией. В сентябре 2022 года у них родилась дочь. Отец семьи, военнослужащий ВСУ, потому вся семья находилась под угрозой. Ежедневно они скрывались, чтобы избежать преследования, и их борьба за выживание длилась более двух лет.

Шестилетний мальчик, его двухлетняя сестра и родители оставили опасность позади и начинают новую жизнь.

Семья с юга Украины

Родители с маленьким сыном жили в родном селе на юге Украины, когда началась война. Муж сразу отправился защищать страну в рядах ВСУ, но через несколько месяцев попал в российский плен. Там его пытали: избивали, применяли электрошок, заставляли петь русский гимн. У него не было возможности связаться с родными.

Мать осталась дома с полугодовалым сыном. Их село попало под оккупацию, и уехать становилось все труднее. Женщина вынуждена была скрываться от окупантов, ежедневно переживая за жизнь сына и молясь за мужа.

После того, как удалось вернуть отца из плена, семья снова встретила трудности: россияне не разрешали матери с сыном уехать с временно оккупированных территорий, часто возили их на допросы. После многочисленных попыток семья смогла воссоединиться. Теперь они пытаются адаптироваться к совместной жизни после долгих лет разлуки и испытаний.

Сын, которому родители рассказывали о его герое-отце, теперь может быть рядом с ним.

Напомним, в Глухове российский дрон догнал всю семью, выжил только отец.

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