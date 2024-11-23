Ситуация обострилась: будет ли ядерный удар по Украине

Украина должна быть готова к продлению войны и жестоким атакам России. Более того, даже до удара ядеркой. Россия усилила свой террор и устрашение не только украинцев, но и Запад, вероятным использованием ядерного оружия.

Нажмет ли Путин на красную кнопку ядерного чемодана и может ли Украина получить ядерное оружие от США – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Ядерный удар по Украине: будет или нет

В последние дни Россия усилила свой террор и запугивание украинцев. Как следствие, не утихали обсуждения ядерного удара. Кроме того, утром 21 ноября оккупанты впервые использовали по Украине экспериментальную баллистическую ракету, которая потенциально может нести ядерную бомбу.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что в части общества действительно паника. Некоторые посольства прекратили работу на один день, но другие активно работали, были заметны дипломатические авто, поэтому не стоит говорить о чрезвычайном испуге и панике. Конечно, когда речь идет об испытаниях нового оружия – это действительно очень страшно и может испугать. Тем не менее, мы знаем, что Россия любит преувеличивать возможности своего войска и оружия.

По его мнению, если речь идет о ядерном ударе, то Путин вряд ли пойдет на это. Он отлично понимает, что в таком случае сам не выживет, отмечает Тизенгаузен.

"К сожалению, Россия умеет очень профессионально запугивать. У них есть целая доктрина ядерного запугивания и многие интегрированные в этот процесс", — сказал он.

Кстати, в России отказались комментировать применение межконтинентального оружия.

Представительнице российского МИД Марии Захаровой об этом сообщили прямо во время брифинга. "Рупор" Путина Дмитрий Песков заявил, что также нечего сказать по этому поводу.

Примечательно, что главной темой, о которой написали все ведущие западные медиа, была российская атака Украины новой экспериментальной ракетой, способной нести ядерную бомбу.

Как писали в The New York Times, применением новой ракеты Россия посылает угрожающий месседж Запада: "Президент Владимир Путин обострил напряженное противостояние с Западом в четверг, заявив, что Россия запустила новую баллистическую ракету средней дальности по Украине в ответ на недавнее использование Украиной американской и британской оружия для удара по целям в РФ. Путин также заявил, что Россия имеет право наносить удары по военным объектам стран, которые позволяют использовать свое оружие против наших объектов".

В частности, Фабиан Рене Хоффманн, эксперт по оружию в Университете Осло, сказал, что с российской точки зрения, "то, что они хотели бы сказать нам сегодня, это: "Слушайте, этот удар был не ядерным, но вы знаете, если будет продолжать, следующий удар может быть нанесен ядерной боеголовкой".

В свою очередь майор ВСУ, дипломат, бывший министр инфраструктуры Украины, политик Владимир Емельян рассказал, что Россия может нанести очередной ракетный в дар по Украине, однако ядерный удар маловероятен. По словам дипломата, международное сообщество, в том числе Китай, категорически против такого сценария.

"Стратегия массированных ударов по украинским городам и селам длится не тысячи дней, а почти тысячу лет. В течение этого времени менялись только виды оружия, которое используют наши враги. Россия точно не сдалась. Но как бы нас ни пугали, Кремль не рискнет применить ядерное оружие, ведь понимает, что международный порядок не изменился, и никто ему разрешения не дал на это. А его верный союзник Пекин будет категорически против такого сценария", – отметил он.

Военный эксперт полковник запаса Олег Жданов предполагает, что Путин может ударить ядерным оружием по Украине. Жданов подчеркнул, что в Кремле очень разочарованы результатами последнего массированного ракетного удара по Украине, "потому что блэкаут не наступил". Эксперт говорит о том, что по данным некоторых российских источников, запасы ракет России позволяют ей совершить еще 3-4 массированных удара, не более того. Жданов предупреждает, что у России остается только один вариант – применение тактического ядерного оружия.

Экстрасенсы о ядерке

Ну, а пока политики, военные эксперты дискутируют о том, применит ли Россия ядерку против Украины в игру по запугиванию вступили и экстрасенсы. Так, победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова ответила, применит ли РФ в войне против Украины ядерное оружие. Яна Пасынкова отметила, что государство-агрессор все же может применить против Украины ядерное оружие. Она уточнила, что для самой России это окончится плохо.

"Да, можем в этом не сомневаться. Это просто вопрос времени. К 2029 году применит, в то же время сделает сама себе хуже", — считает она.

Экстрасенс Роман Завидовский подчеркнул, что РФ продолжает террор и запугивание. Однако чего-то страшного в ближайшее время не должно случиться. Речь идет именно о ядерном ударе по Украине. Однако обстрелы нашей страны российскими ракетами и "Шахедами" будут продолжаться. Экстрасенс даже предупредил о возможном массовом теракте, который может совершить Россия.

Ядерное оружие в Украине

Примечательно, что после победы Дональда Трампа западная пресса снова забеспокоилась: не думает ли Украина о создании ядерной бомбы?

The Times предполагает, что украинская атомная бомба могла бы быть сделана из плутония довольно быстро, и походила бы на американскую бомбу "Толстяк", которую в 1945 году сбросили на японский город Нагасаки. Уже не впервые западные медиа обеспокоены возможностью создания ядерного оружия в Украине. И пас им дал сам Владимир Зеленский, когда во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе 17 октября пересказал свой разговор с Трампом, где речь шла о ядерном оружии.

После этого немецкое издание BILD сообщило, что якобы власти Украины действительно серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Издание ссылается на заявление неназванного высокопоставленного украинского чиновника, по словам которого Украина не смирится со вторым наступлением российских войск на Киев, и в этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е во время подписания Будапештского меморандума.

Генерал-майор запаса, бывший заместитель главы СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун сообщил, что создание ядерного оружия – не идеальный, но возможный вариант. Украина находится в ситуации, где другого выбора нет, и если Запад не готов адекватно помогать, страна должна полагаться только на себя.

В Украине опровергли заявления о ядерке

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины официально опровергло "инсинуацию неназванных источников" в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового уничтожения. Представитель МИД Георгий Тихий в комментарии, обнародованном на сайте ведомства, напомнил, что Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала.

Тихий призвал мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение его агрессивных планов.

В Офисе президента Украины также опровергли сообщения таблоида. Советник президента Дмитрий Литвин в комментарии "24 канала" заявил, что уже давно можно перепутать, где слова военного обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов. Ведь и те, и те, по его словам, "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Позже на публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".

Позже президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Он пояснил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

Генсек НАТО кратко прокомментировал это, повторив: "Украина будет в НАТО. А до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно".

Примечательно, что в западной прессе недавно появилась информация, предположившая, что США могут предоставить Украине ядерное оружие для обеспечения ее безопасности. Однако в Офисе президента Украины отметили, что целью является не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и установление безопасности из-за ликвидации России как агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Подоляк отметил, что сегодня возможно то, о чем 5-10 лет назад никто и подумать не мог.

По его словам, "европейцы вырастили монстра под названием Российская Федерация, сотрудничая с ней, принимая коррупционные деньги и позволяя монополизировать энергетическую инфраструктуру, даже несмотря на запрет третьего энергопакета". Он добавил, что Европа пыталась сделать из РФ партнера, а теперь этот партнер заливает кровью Восточную Европу.

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