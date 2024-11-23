Ситуація загострилася: чи буде ядерний удар по Україні

Україна має бути готовою до подовження війни та жорстоких атак Росії. Ба більше, навіть до удару ядеркою. Росія посилила свій терор і залякування не тільки українців, а й Захід, ймовірним використанням ядерної зброї.

Чи натисне Путін на червону кнопку ядерної валізки та чи може Україна отримати ядерну зброю від США – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Ядерний удар по Україні: буде чи ні

Останнім днями Росія посилила свій терор і залякування українців. Як наслідок, не вщухали обговорення ядерного удару. Крім того, вранці 21 листопада окупанти вперше використали по Україні експериментальну балістичну ракету, яка потенційно може нести ядерну бомбу.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив, що в частині суспільства справді паніка. Деякі посольства припинили роботу на один день, але інші активно працювали, були помітні дипломатичні авто, тому не варто говорити про надзвичайний переляк і паніку. Звичайно, коли йдеться про випробування нової зброї – це справді дуже страшно й може налякати. Попри це, ми знаємо, що Росія любить перебільшувати можливості свого війська та зброї.

На його думку, якщо йдеться про ядерний удар, то Путін навряд чи на це піде. Він добре розуміє, що в такому випадку сам не виживе, зазначає Тизенгаузен.

"На жаль, Росія вміє дуже фахово залякувати. У них є ціла доктрина ядерного залякування та багато людей, які інтегровані у цей процес",- сказав він.

До слова, у Росії відмовилися коментувати застосування міжконтинентальної зброї.

Представниці російського МЗС Марії Захаровій про це повідомили просто під час брифінгу. "Рупор" Путіна Дмитро Пєсков заявив, що також немає, що сказати з цього приводу.

Примітно, що головною темою, про яку написали чи не всі провідні західні медіа, була російська атака України новою експериментальною ракетою, що здатна нести ядерну бомбу.

Як писали у The New York Times, застосуванням нової ракети Росія посилає загрозливий меседж Заходу: "Президент Володимир Путін загострив напружене протистояння із Заходом у четвер, заявивши, що Росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності по Україні у відповідь на нещодавнє використання Україною американської та британської зброї для удару по цілях у РФ. Путін також заявив, що Росія має право завдавати ударів по військових об’єктах країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти наших об’єктів".

Зокрема, Фабіан Рене Хоффманн, експерт зі зброї в Університеті Осло, сказав, що з російського погляду, "те, що вони хотіли б сказати нам сьогодні, це: "Слухайте, цей удар був не ядерним, але, ви знаєте, якщо продовжуватиме, наступний удар може бути завдано ядерною боєголовкою".

Своєю чергою майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян розповів, що Росія може завдати чергового ракетного у дару по Україні, однак ядерний удар малоймовірний. За словами дипломата, міжнародна спільнота, зокрема й Китай, категорично проти такого сценарію.

"Стратегія масованих ударів по українських містах і селах триває не тисячі днів, а майже тисячу років. Протягом цього часу змінювалися лише види зброї, яку використовують наші вороги. Росія точно не здалася. Але як би нас не лякали, Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився, і ніхто йому дозволу не дав на це. Навіть його вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію", - зазначив він.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припускає, що Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні. Жданов підкреслив, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, "тому що блекаут не настав". Експерт говорить про те, що за даними деяких російських джерел, запаси ракет Росії дають їй змогу здійснити ще 3-4 масовані удари, не більше того. Жданов попереджає, що у Росії залишається лише один варіант – застосування тактичної ядерної зброї.

Екстрасенси про ядерку

Ну, а поки політики, військові експерти дискутують про те, чи застосує Росія ядерку проти України в гру по залякуванню вступили і екстрасенси. Так, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи застосує РФ у війні проти України ядерну зброю. Яна Пасинкова зауважила, що держава-агресорка все ж може застосувати проти України ядерну зброю. Вона зауважила, що для самої Росії це закінчиться погано.

"Так, можемо в цьому не сумніватися. Це просто питання часу. До 2029 року застосує, водночас зробить сама собі гірше", - вважає вона.

Екстрасенс Роман Завидовський підкреслив, що РФ продовжує терор та залякування. Однак, чогось страшного найближчим часом не повинно трапитися. Мова йде саме про ядерний удар по Україні. Однак, обстріли нашої країни російськими ракетами та "Шахедами" триватимуть. Екстрасенс навіть попередив про можливий масовий теракт, який може здійснити Росія.

Ядерна зброя в Україні

Примітно, що після перемоги Дональда Трампа західна преса знову занепокоїлася: чи не думає Україна над створенням ядерної бомби?

The Times припускає, що українська атомна бомба могла б бути зроблена з плутонію досить швидко, і була б схожа на американську бомбу "Товстун", яку 1945 року скинули на японське місто Нагасакі. Вже не вперше західні медіа переймаються можливістю створення ядерної зброї в Україні. І пас їм дав сам Володимир Зеленський, коли під час саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі 17 жовтня, переповів свою розмову з Трампом, де йшлося про ядерну зброю.

Після цього німецьке видання BILD повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Видання посилається на заяву неназваного високопоставленого українського чиновника, за словами якого, Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму.

Генерал-майор запасу, колишній заступник очільника СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун повідомив, що створення ядерної зброї – не ідеальний, але можливий варіант. Україна перебуває в ситуації, де іншого вибору немає, і якщо Захід не готовий адекватно допомагати, країна мусить покладатися лише на себе.

В Україні спростували заяви про ядерку

Згодом Міністерство закордонних справ України офіційно спростовувало "інсинуації неназваних джерел" у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі, оприлюдненому на сайті відомства, нагадав, що Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), до якого вона доєдналася 1994 року, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу.

Тихий закликав світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів.

В Офісі президента України також спростували повідомлення таблоїда. Радник президента Дмитро Литвин в коментарі "24 каналу" заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача Bild Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів. Адже і ті, і ті, за його словами, "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Пізніше на публікацію Bild також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками".

Згодом президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

Генсек НАТО коротко прокоментував це, повторивши: "Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно".

Примітно, що у західній пресі нещодавно з’явилася інформація, де припустили, що США можуть надати Україні ядерну зброю для забезпечення її безпеки. Однак, в Офісі президента України наголосили, що метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "24 каналу".

Подоляк зазначив, що сьогодні можливе те, c про що 5-10 років тому ніхто й подумати не міг. За його словами, "європейці виростили монстра під назвою Російська Федерація, співпрацюючи з нею, приймаючи корупційні гроші та дозволяючи монополізувати енергетичну інфраструктуру, навіть попри заборони третього енергопакета". Він додав, що Європа намагалася зробити з РФ партнера, а тепер цей "партнер" заливає кров’ю Східну Європу.

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