Удари ракетами ATACMS та Storm Shadow по РФ підвищують ставки у війні – The Times

Водночас Україна розуміє, що має обмежений час для застосування далекобійної зброї, адже є лише два місяці до прибуття Дональда Трампа до Білого дому.

Дозвіл з боку США та Великої Британії для України застосовувати далекобійні ракети для атак по цілих у Росії – демонстрація зміни підходу до підтримки Києва в умовах затяжної війни. Цей крок створює серйозний виклик для російської оборони та підвищує ставки в конфлікті.

Про це йдеться у статті The Times.

Автори публікації пишуть, що 19 листопада Україна завдала удару по складу боєприпасів у Брянській області, застосувавши американські ракети ATACMS. За повідомленнями ЗМІ, ракети влучили у склад озброєння. Майже одночасно українські сили застосували британські ракети Storm Shadow, що підтверджує зміну позиції Лондона щодо використання цієї зброї для ударів по цілях на російській території.

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Хоча британський уряд не підтверджував це офіційно, дальність і специфіка ударів свідчать про те, що уряд "дотримувався зміни політики, ухваленої Вашингтоном".

Спроможності Storm Shadow

У статті зазначається, що ATACMS і Storm Shadow – це високоточна зброя, здатна уражати стратегічно важливі об’єкти. Так, дальність Storm Shadow із боєголовкою у 450 кг сягає 250 км. Особливість такої ракети – "вистрелив і забув", а також здатність проникати до захищених військових об’єктів. Storm Shadow розроблена для уражень цілей з підвищеною точністю. Ракета може летіти на низькій висоті та має вбудовану технологію стелс, що ускладнює її виявлення радарами.

Storm Shadow може змінювати швидкість на полі бою. Але є нюанс, на який вказує видання:

"Однак ця ракета користується попитом серед союзників, а Україні надали лише обмежені постачання. Це може перешкодити очікуванням Києва завдати значної та тривалої шкоди ключовим військовим об'єктам у Росії".

Попри обмежені постачання цього озброєння, його ефективність дозволяє Україні завдавати болючих ударів по ключових російських цілях, чого раніше було важко досягти. Зазначається, що Storm Shadow може змінити ситуацію на полі бою завдяки своїй точності та здатності проникати через ворожу ППО.

Україна має обмежений час для використання далекобійної зброї

Автори матеріалу пишуть, що зміна політики Заходу щодо ударів по РФ сталася в умовах посилення бойових дій на сході України, а також на тлі можливого зменшення підтримки Києва після президентських виборів у США. Україна розуміє, що має обмежений час для застосування далекобійної зброї, адже влада розуміє, що є лише два місяці для максимального використання озброєння далекої дії до прибуття новообраного президента США Дональда Трампа до Білого дому у січні.

У статті акцентується, що Росія вперше стикається з взастосування настільки сучасної західної зброї на своїй території, і це ускладнює завдання її ППО. Ефективність Storm Shadow і ATACMS створює загрозу для сотень об’єктів. Так, оцінюється, що в межах досяжності цих ракет можуть бути близько 245 потенційних військових цілей.

Через такий розвиток подій Росія посилює удари по Україні, зокрема по її енергетичній інфраструктурі.

Підвищення ставок у війні

Рішення США та Британії про дозвіл на використання далекобійної зброї по цілях у Росії стало важливим кроком у війні, надавши Україні нові інструменти для боротьби на тлі ворожого наступу на Донбасі та залучення впівнічнокорейських військ до боїв на Курщині. Водночас цей крок створює серйозний виклик для російської оборони та підвищує ставки в конфлікті.

До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, використання західних систем для ударів по військових об'єктах у Росії створює для ЗСУ ширші можливості для успішного ведення багатопрофільної широкомасштабної сучасної війни. Водночас обмеження Заходу щодо ударів обмежують можливості українських сил у розробці адекватних ударних пакетів.

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