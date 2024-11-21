У Пентагоні підтвердили передавання Україні протипіхотних мін

Ллойд Остін заявив, що Україні "потрібні речі, які можуть допомогти уповільнити зусилля з боку росіян".

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що його країна передає Україні протипіхотні міни у зв'язку зі зміною тактики російської армії.

Про це повідмоляє The Guardian з посиланням на Associated Press.

Заяву про передавання Україні протипіхотних мін очільник Пентагону зробив під час виступу перед журналістами 20 листопада у межах візиту до Лаосу.

Остін сказав, що наразі рух на полі бою очолюють російські війська, тому Україні "потрібні речі, які можуть допомогти уповільнити ці зусилля з боку росіян".

"Ми можемо контролювати, коли вони (міни – ред.) будуть самоактивуватися, самодетонувати, і це робить їх набагато безпечнішими зрештою", – зауважив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомляло, що президент США Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни.

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