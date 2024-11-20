Байден схвалив протипіхотні міни для України - WР

Двоє американських чиновників заявили, що президент США Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це крок, який зміцнить оборону Києва від надхожих російських військ, але викликав критику з боку груп контролю над озброєнням.

Про це пише The Washington Post.

Цей крок стався після нещодавнього дозволу Білого дому, який дозволяє Україні використовувати потужну ракетну систему далекого радіусу дії для ураження території Росії — це частина серії невідкладних дій, які адміністрація Байдена вживає, щоб допомогти Києву у військовій боротьбі.

"Президент Росії Володимир Путін попередив, що Москва відповість на останні ракетні удари з тактичної ракетної системи армії (ATACMS). Доставлення протипіхотних мін в Україну також є потенційно суперечливою, хоча й серед іншої групи: понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання, зазначаючи, що невибіркова зброя може завдати серйозної шкоди цивільному населенню. Але Київ шукав їх після того, як Росія вдерлася майже три роки тому, а сили Кремля широко розгорнули протипіхотні міни на лінії фронту, перешкоджаючи просуванню України, яка прагне повернути власну територію", - йдеться у повідомленні.

"Росія атакує українські лінії оборони на сході хвилями військ, попри втрати, які вони зазнають", — сказав один із чиновників. "Тож українці, очевидно, зазнають збитків, і більше міст і міст ризикують впасти. Ці міни були зроблені спеціально для боротьби саме з цим", - додав він.

"Коли вони використовуються разом з іншими боєприпасами, які ми вже надаємо Україні, мета полягає в тому, щоб вони сприяли більш ефективній обороні", — сказав чиновник.

Байден не хотів постачати Україні міни через занепокоєння всередині його власної адміністрації та з боку широкого кола прихильників проти мін, які кажуть, що ризик для мирного населення є неприйнятно високим. Але прогрес Росії на полі бою за останні місяці змусив Білий дім знайти нові шляхи допомоги Києву, особливо після перемоги новообраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв спрямувати конфлікт до швидкого завершення.

За словами одного з чиновників, використання мін буде обмежено територією України, зосереджуючись, як очікується, на сході України. Російські війська досягли значних успіхів у Донецькій області та за останні місяці завоювали територію найшвидшими темпами з 2022 року. Українським військам було важко побудувати міцні лінії оборони перед обличчям невпинних вильотів безпілотників і невеликих штурмових груп. Міни могли б допомогти їм зміцнити оборону, уповільнивши ворожі війська та спрямувавши їх у райони, де вони можуть бути обстріляні артилерією та ракетами.

Ні Росія, ні Сполучені Штати не є однією зі 164 сторін Оттавської конвенції, також відомої як Договір про заборону мін, яка забороняє розгортання та передачу протипіхотних мін. У 2022 році Байден відновив політику епохи Обами, яка забороняла передачу та використання протипіхотних мін США за межами Корейського півострова.

Один український чиновник привітав будь-які зміни політики, попри потенційні ризики, пов’язані з широким розміщенням зброї.

"Росія все одно використовує їх", — сказав чиновник на умовах анонімності через делікатність теми.

Але деякі правозахисники заявили, що рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Угоду про заборону мін, є чорною плямою проти Вашингтона.

"Це шокувальний і руйнівний розвиток подій", — сказала Мері Варехем, заступник директора відділу криз, конфліктів і озброєнь правозахисної групи Human Rights Watch, яка заявила, що навіть нестійкі міни становлять ризик для цивільного населення, вимагають складних зусиль з очищення та не завжди надійно дезактивовано.

У 2020 році адміністрація Трампа змінила політику епохи Обами, вказавши на необхідність стратегічного використання мін для протидії супротивникам, таким як Росія та Китай, і викликала різке засудження з боку прихильників контролю над озброєннями.

Раніше Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 19 листопада ЗСУ начебто здійснили удар по об'єкту на території Брянської області, використавши шість балістичних ракет ATACMS.

Тим часом президент України Володимир Зеленський не надав деталей щодо ситуації, проте зауважив, що Україна тепер матиме більше можливостей для дальніх ударів.

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