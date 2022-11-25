Щоб Wi-Fi працював без світла: як підключити роутер до повербанка

Через щоденні вимкнення електроенергії на довгий час українцям потрібно весь час думати, де знайти світло і зв'язок, а також як продовжувати працювати. Для заряджання купують повербанки. Як приєднати до них роутер, щоб користуватися Wi-Fi — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Як підключити роутер до повербанка: спершу підготовка
Насамперед, потрібно зателефонувати на гарячу лінію свого провайдера та дізнатися, чи кабелі підключені до будь-якої безперебійної мережі. Наприклад, до ліній, які не вимикаються під час зникнення світла, чи акумулятора.
Також потрібно запитати, скільки вольт потрібно, щоб роутер провайдера працював. Часом це написано і на самому пристрої. Але більшість роутерів працює від 9 чи 12 Вольт.
Що потрібно для того, щоб роутер працював, коли вимкнули світло
Вам знадобляться:
- спеціальний кабель (він повинен мати тригери, щоб вимірювати напругу зарядного пристрою до 12 Вт) — він потрібен, щоб роутер працював через повербанк;
- ноутбук;
- повербанк.
Спеціальний кабель повинен бути USB та мати товщину до 5,5 мм.
Інструкція: як підключити роутер до повербанка
Тут все досить просто. Якщо ви зібрали все необхідне, тоді вам потрібно:
- Вставити кабель з тригером у роутер, інший кінець під'єднати до повербанка.
- Через кілька хвилин перевірити Wi-Fi — все повинно запрацювати.
Ще один спосіб, щоб підключити роутер до повербанка
Існує ще один спосіб, який може вам допомогти. Для нього вам знадобляться:
- два USB-проводи DC;
- оптичний термінал;
- два повербанки.
Як підключити роутер до повербанка за цим способом:
- Один повербанк підключається до оптичного термінала. Другий — до Wi-Fi роутера.
- Для цього використовуються USB-проводи DC (розмір 5,5 х 2,1 мм).
- Так Wi-Fi працюватиме, приблизно, 5 годин.
Час роботи також залежить від того, наскільки потужні повербанки, які ви використовуєте.