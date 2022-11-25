Щоб Wi-Fi працював без світла: як підключити роутер до повербанка

Через щоденні вимкнення електроенергії на довгий час українцям потрібно весь час думати, де знайти світло і зв'язок, а також як продовжувати працювати. Для заряджання купують повербанки. Як приєднати до них роутер, щоб користуватися Wi-Fi — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як підключити роутер до повербанка: спершу підготовка

Насамперед, потрібно зателефонувати на гарячу лінію свого провайдера та дізнатися, чи кабелі підключені до будь-якої безперебійної мережі. Наприклад, до ліній, які не вимикаються під час зникнення світла, чи акумулятора.

Також потрібно запитати, скільки вольт потрібно, щоб роутер провайдера працював. Часом це написано і на самому пристрої. Але більшість роутерів працює від 9 чи 12 Вольт.

Що потрібно для того, щоб роутер працював, коли вимкнули світло

Вам знадобляться:

спеціальний кабель (він повинен мати тригери, щоб вимірювати напругу зарядного пристрою до 12 Вт) — він потрібен, щоб роутер працював через повербанк;

ноутбук;

повербанк.

Спеціальний кабель повинен бути USB та мати товщину до 5,5 мм.

Інструкція: як підключити роутер до повербанка

Тут все досить просто. Якщо ви зібрали все необхідне, тоді вам потрібно:

Вставити кабель з тригером у роутер, інший кінець під'єднати до повербанка. Через кілька хвилин перевірити Wi-Fi — все повинно запрацювати.

Ще один спосіб, щоб підключити роутер до повербанка

Існує ще один спосіб, який може вам допомогти. Для нього вам знадобляться:

два USB-проводи DC;

оптичний термінал;

два повербанки.

Як підключити роутер до повербанка за цим способом:

Один повербанк підключається до оптичного термінала. Другий — до Wi-Fi роутера. Для цього використовуються USB-проводи DC (розмір 5,5 х 2,1 мм). Так Wi-Fi працюватиме, приблизно, 5 годин.

Час роботи також залежить від того, наскільки потужні повербанки, які ви використовуєте.