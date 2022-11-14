Якщо улюблені джинси сіли після прання: як розтягути цупкий денім

Буває, що після прання улюблені джинси сідають і вже не лежать так як вам би того хотілося. Не варто поспішати в ательє чи витрачати кошти на нову річ. Існують способи розтягнути джинси в ширину та довжину. Як це зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Потрібна звичайна вода

Не знаєте, як розтягнути джинси в ширину? Спочатку потрібно визначитися, яка саме область виробу стала замалою: стегна, талія, сідниці чи ікри. Потім береться звичайна вода, якою необхідно скропити джинси, а потім розтягнути в ширину руками.

Кропити комфортніше всього з пульверизатора. А вода повинна бути обов'язково теплою. Наприклад, якщо потрібно розтягнути джинси в стегнах, однією ногою потрібно встати на частину, яка розташована відразу біля кишені. Протилежну частину виробу потягнути рукою на себе в області стегон. Натягувати необхідно м'якими рухами приблизно 10 разів.

Також джинси можна розтягувати і на собі. Для цього вдягніть їх, скропіть теплою водою ті ділянки виробу (з обох сторін), які потребують розтягнення, а потім зніміть і продовжуйте розтягувати в різні боки.

Як розтягнути джинси за допомогою горілки

Якщо після прання джинси дуже сильно сіли, то розтягнути їх можна простим розчином, який готують з горілки. Для цього потрібно взяти:

5 л води кімнатної температури;

3 столові ложки нашатирного спирту;

1 столова ложка горілки;

1 столова ложка скипидару.

Всі компоненти змішуються, а потім джинси замочуються в розчині протягом 30-40 хвилин. Далі виріб потрібно дістати, акуратно викрутити і вивісити сушитися. Даний розчин пом'якшує тканину джинсів, тому їх потім можна легше розтягнути.

Що робити, якщо джинси стали замалі в довжину

Якщо довжина виробу недостатня, тоді джинси потрібно розтягувати уздовж внутшнього шва, починаючи від коліна. Варто запам'ятати, що джинси не можна розтягувати у місцях, де є дірки чи потертості (декоративні або ті, які з'явилися після носіння). Вони там можуть далі рватися.

Під час розтягування в довжину, джинси також потрібно намочити теплою водою з внутрішньої та зовнішньої сторони.

Прийдуть на допомогу засоби для розтягування взуття

Засіб для розтягнення взуття потрібно нанести по всій довжині шву. Потім просто м'яко розтягуйте виріб в протилежні сторони. Щоб досягнути максимального результату, потрібно процедуру повторити кілька разів.

Не перестарайтесь! Щоб не зіпсувати джинси, протягом усього процесу розтягування робіть заміри та порівнюйте їх з розмірами свого тіла. Якщо вам не вистачає всього одного розміру, розтягніть виріб на 1-2 см, а потім приміряйте.

Розтягування вимочуванням

Процедура в такому разі досить проста:

Наберіть у ванну теплої води, одягніть джинси на себе. Опустіться у ванну в джинсах. Можете додати у воду піну, щоб додатково пом'якшити виріб. Миючі засоби краще не використовувати, адже вони можуть викликати роздратування на шкірі. Посидіть в такому положені 15 хвилин, а потім починайте ще більше розтягувати джинси за допомогою м'яких рухів протягом 10 хвилин. Щоб уникнути фарбування ніг та додатково пом'якшити джинси, можна перед їх одяганням нанести на тіло крем (повинен бути не на масляній основі). Далі спустіть воду з ванни, але самі з неї не виходьте. Дайте тканині трохи обсохнути. Потім пересядьте на заздалегідь підготовлений рушник та виконуйте легкі фізичні вправи, щоб розтягнути джинси. Залишайтесь на рушнику до повного чи часткового висихання виробу. Сушити річ штучними джерелами тепла заборонено.

Також не варто використовувати сушарку для одягу - адже річ знову сяде.