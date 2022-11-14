Якщо улюблені джинси сіли після прання: як розтягути цупкий денім

Буває, що після прання улюблені джинси сідають і вже не лежать так як вам би того хотілося. Не варто поспішати в ательє чи витрачати кошти на нову річ. Існують способи розтягнути джинси в ширину та довжину. Як це зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Потрібна звичайна вода
Не знаєте, як розтягнути джинси в ширину? Спочатку потрібно визначитися, яка саме область виробу стала замалою: стегна, талія, сідниці чи ікри. Потім береться звичайна вода, якою необхідно скропити джинси, а потім розтягнути в ширину руками.
Кропити комфортніше всього з пульверизатора. А вода повинна бути обов'язково теплою. Наприклад, якщо потрібно розтягнути джинси в стегнах, однією ногою потрібно встати на частину, яка розташована відразу біля кишені. Протилежну частину виробу потягнути рукою на себе в області стегон. Натягувати необхідно м'якими рухами приблизно 10 разів.
Також джинси можна розтягувати і на собі. Для цього вдягніть їх, скропіть теплою водою ті ділянки виробу (з обох сторін), які потребують розтягнення, а потім зніміть і продовжуйте розтягувати в різні боки.
Як розтягнути джинси за допомогою горілки
Якщо після прання джинси дуже сильно сіли, то розтягнути їх можна простим розчином, який готують з горілки. Для цього потрібно взяти:
- 5 л води кімнатної температури;
- 3 столові ложки нашатирного спирту;
- 1 столова ложка горілки;
- 1 столова ложка скипидару.
Всі компоненти змішуються, а потім джинси замочуються в розчині протягом 30-40 хвилин. Далі виріб потрібно дістати, акуратно викрутити і вивісити сушитися. Даний розчин пом'якшує тканину джинсів, тому їх потім можна легше розтягнути.
Що робити, якщо джинси стали замалі в довжину
Якщо довжина виробу недостатня, тоді джинси потрібно розтягувати уздовж внутшнього шва, починаючи від коліна. Варто запам'ятати, що джинси не можна розтягувати у місцях, де є дірки чи потертості (декоративні або ті, які з'явилися після носіння). Вони там можуть далі рватися.
Під час розтягування в довжину, джинси також потрібно намочити теплою водою з внутрішньої та зовнішньої сторони.
Прийдуть на допомогу засоби для розтягування взуття
Засіб для розтягнення взуття потрібно нанести по всій довжині шву. Потім просто м'яко розтягуйте виріб в протилежні сторони. Щоб досягнути максимального результату, потрібно процедуру повторити кілька разів.
Не перестарайтесь! Щоб не зіпсувати джинси, протягом усього процесу розтягування робіть заміри та порівнюйте їх з розмірами свого тіла. Якщо вам не вистачає всього одного розміру, розтягніть виріб на 1-2 см, а потім приміряйте.
Розтягування вимочуванням
Процедура в такому разі досить проста:
- Наберіть у ванну теплої води, одягніть джинси на себе.
- Опустіться у ванну в джинсах.
- Можете додати у воду піну, щоб додатково пом'якшити виріб. Миючі засоби краще не використовувати, адже вони можуть викликати роздратування на шкірі.
- Посидіть в такому положені 15 хвилин, а потім починайте ще більше розтягувати джинси за допомогою м'яких рухів протягом 10 хвилин.
- Щоб уникнути фарбування ніг та додатково пом'якшити джинси, можна перед їх одяганням нанести на тіло крем (повинен бути не на масляній основі).
- Далі спустіть воду з ванни, але самі з неї не виходьте. Дайте тканині трохи обсохнути.
- Потім пересядьте на заздалегідь підготовлений рушник та виконуйте легкі фізичні вправи, щоб розтягнути джинси.
- Залишайтесь на рушнику до повного чи часткового висихання виробу. Сушити річ штучними джерелами тепла заборонено.
Також не варто використовувати сушарку для одягу - адже річ знову сяде.