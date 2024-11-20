Росіяни скаржаться на масову атаку безпілотників на території РФ

Росіяни поскаржилися на атаку дронів на території країни.

Про це пише Міністерство оборони Росії.

Зокрема, мовляв, з 21.00 до 23.55 при спробі "київського режиму" здійснити терористичну атаку" із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО начебто було знищено 42 українські БПЛА літакового типу.

Росіяни переконують, що над територією Брянської області знищено 32 БпЛА, п'ять БпЛА знищено над територією Смоленської області, два – над територією Московської області та по одному БпЛА збито над територіями Курської, Орловської та Ростовської областей.

Нагадаємо, у Брянській області РФ в ніч проти 19 листопада прогриміли вибухи. Відомо, що ЗСУ вдарили далекобійною зброєю, проте якою саме, в Генштабі не зазначили. У Путіна заявляють про ядерну відповідь.

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