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Россияне жалуются на массовую атаку беспилотников на территории РФ

Россияне жалуются на массовую атаку беспилотников на территории РФ

Иллюстрация. Украинский беспилотник / Фото: YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Врага ждет неспокойная ночь.

Россияне пожаловались на атаку дронов на территории страны.

Об этом пишет Министерство обороны России.

В частности, мол, с 21.00 до 23.55 при попытке "киевского режима" совершить террористическую атаку" с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО якобы было уничтожено 42 украинских БПЛА самолетного типа.

Россияне убеждают, что над территорией Брянской области уничтожены 32 БпЛА, пять БпЛА уничтожены над территорией Смоленской области, два – над территорией Московской области и по одному БпЛА сбиты над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.

Напомним, в Брянской области РФ в ночь на 19 ноября прогремели взрывы. Известно, что ВСУ ударили дальнобойным оружием, однако каким именно в Генштабе не отметили. У Путина заявляют о ядерном ответе.

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