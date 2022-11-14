Если любимые джинсы сели после стирки: как растянуть жесткий деним

Бывает, что после стирки любимые джинсы уменьшаются в размере и уже не лежат так, как вам бы того хотелось. Не стоит торопиться в ателье или тратить деньги на новую вещь. Есть способы растянуть джинсы в ширину и длину. Как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.
Нужна обычная вода
Не знаете как растянуть джинсы в ширину? Сначала нужно определиться, какая именно область изделия стала малой: бедра, талия, ягодицы или икры. Затем берется обычная вода, которой необходимо сбрызнуть джинсы, а потом растянуть в ширину руками.
Сбрызгивать комфортнее всего из пульверизатора. А вода должна быть обязательно теплой. Например, если нужно растянуть джинсы в бедрах, одной ногой встаете на часть, расположенную сразу у кармана. Противоположную часть изделия тянете рукой на себя в области бедер. Натягивать необходимо мягкими движениями примерно 10 раз.
Также джинсы можно растягивать и на себе. Для этого наденьте их, обрызгайте теплой водой те участки изделия (с обеих сторон), которые требуют растяжения, а затем снимите и продолжайте растягивать в разные стороны.
Как растянуть джинсы с помощью водки
Если после стирки джинсы очень сильно сели, растянуть их можно простым раствором, который готовят из водки. Для этого нужно взять:
- 5 л воды комнатной температуры;
- 3 столовые ложки нашатырного спирта;
- 1 столовая ложка водки;
- 1 столовая ложка скипидара.
Все компоненты смешиваются, затем джинсы замачиваются в растворе в течение 30-40 минут. Далее изделие нужно достать, аккуратно выкрутить и вывесить сушиться. Данный раствор смягчает ткань джинсов, поэтому их можно потом легче растянуть.
Что делать, если джинсы стали слишком малы в длину
Если длина изделия недостаточна, то джинсы нужно растягивать вдоль внутреннего шва, начиная от колена. Следует запомнить, что джинсы нельзя растягивать в местах, где есть дырки или потертости (декоративные или появившиеся после ношения). Они там могут дальше рваться.
Во время растяжения в длину джинсы также нужно намочить теплой водой с внутренней и внешней стороны.
Придут на помощь средства для растяжения обуви
Средство для растяжения обуви необходимо нанести по всей длине шва. Затем просто мягко растягивайте изделие в противоположные стороны. Чтобы добиться максимального результата, нужно процедуру повторить несколько раз.
Не переусердствуйте! Чтобы не испортить джинсы, в течение всего процесса растяжения производите замеры и сравнивайте их с размерами своего тела. Если вам не хватает всего одного размера, растяните изделие на 1-2 см, затем примерьте.
Растяжка вымачиванием
Процедура в таком случае достаточно проста:
- Наберите в ванную теплой воды, наденьте джинсы на себя.
- Опуститесь в ванную в джинсах.
- Вы можете добавить в воду пену, чтобы дополнительно смягчить изделие. Моющие средства лучше не использовать, ведь они могут вызвать раздражение на коже.
- Посидите в таком положении 15 минут, затем начинайте еще больше растягивать джинсы с помощью мягких движений в течение 10 минут.
- Чтобы избежать окрашивания ног и дополнительно смягчить джинсы, можно перед их одеванием нанести на тело крем (должен быть не на масляной основе).
- Далее спустите воду из ванной, но сами из нее не выходите. Дайте ткани немного обсохнуть.
- Затем пересядьте на заранее подготовленное полотенце и выполняйте легкие физические упражнения, чтобы растянуть джинсы.
- Оставайтесь на полотенце до полного или частичного высыхания изделия. Сушить предмет искусственными источниками тепла запрещено.
Также не стоит использовать сушилку для одежды – ведь вещь снова сядет.