Если любимые джинсы сели после стирки: как растянуть жесткий деним

Бывает, что после стирки любимые джинсы уменьшаются в размере и уже не лежат так, как вам бы того хотелось. Не стоит торопиться в ателье или тратить деньги на новую вещь. Есть способы растянуть джинсы в ширину и длину. Как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Нужна обычная вода

Не знаете как растянуть джинсы в ширину? Сначала нужно определиться, какая именно область изделия стала малой: бедра, талия, ягодицы или икры. Затем берется обычная вода, которой необходимо сбрызнуть джинсы, а потом растянуть в ширину руками.

Сбрызгивать комфортнее всего из пульверизатора. А вода должна быть обязательно теплой. Например, если нужно растянуть джинсы в бедрах, одной ногой встаете на часть, расположенную сразу у кармана. Противоположную часть изделия тянете рукой на себя в области бедер. Натягивать необходимо мягкими движениями примерно 10 раз.

Также джинсы можно растягивать и на себе. Для этого наденьте их, обрызгайте теплой водой те участки изделия (с обеих сторон), которые требуют растяжения, а затем снимите и продолжайте растягивать в разные стороны.

Как растянуть джинсы с помощью водки

Если после стирки джинсы очень сильно сели, растянуть их можно простым раствором, который готовят из водки. Для этого нужно взять:

5 л воды комнатной температуры;

3 столовые ложки нашатырного спирта;

1 столовая ложка водки;

1 столовая ложка скипидара.

Все компоненты смешиваются, затем джинсы замачиваются в растворе в течение 30-40 минут. Далее изделие нужно достать, аккуратно выкрутить и вывесить сушиться. Данный раствор смягчает ткань джинсов, поэтому их можно потом легче растянуть.

Что делать, если джинсы стали слишком малы в длину

Если длина изделия недостаточна, то джинсы нужно растягивать вдоль внутреннего шва, начиная от колена. Следует запомнить, что джинсы нельзя растягивать в местах, где есть дырки или потертости (декоративные или появившиеся после ношения). Они там могут дальше рваться.

Во время растяжения в длину джинсы также нужно намочить теплой водой с внутренней и внешней стороны.

Придут на помощь средства для растяжения обуви

Средство для растяжения обуви необходимо нанести по всей длине шва. Затем просто мягко растягивайте изделие в противоположные стороны. Чтобы добиться максимального результата, нужно процедуру повторить несколько раз.

Не переусердствуйте! Чтобы не испортить джинсы, в течение всего процесса растяжения производите замеры и сравнивайте их с размерами своего тела. Если вам не хватает всего одного размера, растяните изделие на 1-2 см, затем примерьте.

Растяжка вымачиванием

Процедура в таком случае достаточно проста:

Наберите в ванную теплой воды, наденьте джинсы на себя. Опуститесь в ванную в джинсах. Вы можете добавить в воду пену, чтобы дополнительно смягчить изделие. Моющие средства лучше не использовать, ведь они могут вызвать раздражение на коже. Посидите в таком положении 15 минут, затем начинайте еще больше растягивать джинсы с помощью мягких движений в течение 10 минут. Чтобы избежать окрашивания ног и дополнительно смягчить джинсы, можно перед их одеванием нанести на тело крем (должен быть не на масляной основе). Далее спустите воду из ванной, но сами из нее не выходите. Дайте ткани немного обсохнуть. Затем пересядьте на заранее подготовленное полотенце и выполняйте легкие физические упражнения, чтобы растянуть джинсы. Оставайтесь на полотенце до полного или частичного высыхания изделия. Сушить предмет искусственными источниками тепла запрещено.

Также не стоит использовать сушилку для одежды – ведь вещь снова сядет.