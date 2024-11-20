На Сумщині прогриміло 175 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 19 листопада 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 72 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 175 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Недригайлівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Недригайлівська громада: відбулася ворожа атака БпЛА типу «Шахед» (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено нежитлове приміщення, вантажний автомобіль, комбайн.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (14 вибухів), FPV-дронами (4 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (8 вибухів).

Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометні обстріли (9 вибухів) пуск КАБ (2 вибухи), атаку FPV-дронами (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів), здійснили танковий обстріл (4 вибухи).

Великописарівська громада: завдано атаку FPV-дрона (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів).

Білопільська громада: 31 міну скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: зафіксовано атаки FPV-дронами (2 вибухи). Внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад.

Свеська громада: відбулося атака FPV-дрона (1 вибух).

Середино-Будська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (16 вибухів), артилерійський обстріл (22 вибухи).

Есманьська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.

Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух).

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Нагадаємо, армія РФ 19 листопада вдарила по гуртожитку у Глухові Сумської області. Внаслідок атаки відомо про 11 загиблих.

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