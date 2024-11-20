В Сумской области прогремело 175 взрывов

Стала известна ситуация на пограничном состоянии на 21.00 19 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 72 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 175 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Недригайловская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская громады.

Недригайловская громада: произошла враждебная атака БпЛА типа «Шахед» (1 взрыв). В результате атаки повреждено нежилое помещение, грузовой автомобиль, комбайн.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (14 взрывов), FPV-дронами (4 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (8 взрывов).

Хотинская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (2 взрыва), минометные обстрелы (9 взрывов) пуск КАБ (2 взрыва), атаку FPV-дронами (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов), обстрел из РСЗО (8 взрывов).

Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов), совершили танковый обстрел (4 взрыва).

Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дрона (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: 31 мину сбросили россияне на территорию общины.

Миропольская громада: зафиксированы атаки FPV-дронами (2 взрыва). В результате атаки повреждено учебное заведение.

Свеская громада: произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).

Середино-будская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (16 взрывов), артиллерийский обстрел (22 взрыва).

Эсманьская громада: 8 мин сбросил враг на территорию общины.

Шалыгинская громада: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).

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Напомним, армия РФ 19 ноября ударила по общежитию в Глухове Сумской области. В результате атаки известно об 11 погибших.

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