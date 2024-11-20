Байден одобрил противопехотные мины для Украины

Два американских чиновника заявили, что президент США Джо Байден разрешил предоставить Украине противопехотные мины. Это шаг, который укрепит оборону Киева от российских войск, но вызвал критику со стороны групп контроля над вооружением.

Об этом пишет The Washington Post.

Этот шаг произошел после недавнего разрешения Белого дома, позволяющего Украине использовать мощную ракетную систему дальнего радиуса действия для поражения территории России — часть серии неотложных действий, которые администрация Байдена предпринимает, чтобы помочь Киеву в военной борьбе.

"Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва ответит на последние ракетные удары с тактической ракетной системы армии (ATACMS). Доставка противопехотных мин в Украину также потенциально противоречива, хотя и среди другой группы: более 160 стран подписали международное соглашение, запрещающее их использование, отмечая, что невыборочное оружие может нанести серьезный ущерб гражданскому населению. того, как Россия ворвалась почти три года назад, а силы Кремля широко развернули противопехотные мины на линии фронта, препятствуя продвижению Украины, стремящейся вернуть собственную территорию", — говорится в сообщении.

"Россия атакует украинские линии обороны на востоке волнами войск, несмотря на потери, которые они понесут", — сказал один из чиновников. "Поэтому украинцы, очевидно, терпят убытки, и больше городов и городов рискуют упасть. Эти мины были сделаны специально для борьбы именно с этим", — добавил он.

"Когда они используются вместе с другими боеприпасами, которые мы уже предоставляем Украине, цель состоит в том, чтобы они способствовали более эффективной обороне", — сказал чиновник.

Байден не хотел поставлять Украине мины из-за беспокойства внутри его собственной администрации и со стороны широкого круга сторонников против мин, которые говорят, что риск для мирного населения неприемлемо высок. Но прогресс России на поле боя за последние месяцы заставил Белый дом найти новые пути помощи Киеву, особенно после победы новоизбранного президента Дональда Трампа, который пообещал направить конфликт к скорейшему завершению.

По словам одного из чиновников, использование мин будет ограничено территорией Украины, сосредотачиваясь, как ожидается, на востоке Украины. Российские войска добились значительных успехов в Донецкой области и за последние месяцы завоевали территорию самыми быстрыми темпами с 2022 года. Украинским войскам было сложно построить прочные линии обороны перед лицом неустанных вылетов беспилотников и небольших штурмовых групп. Мины могли бы помочь им укрепить оборону, замедлив вражеские войска и направив их в районы, где они могут быть обстреляны артиллерией и ракетами.

Ни Россия, ни Соединенные Штаты не являются одной из 164 сторон Оттавской конвенции, также известной как Договор о запрещении мин, запрещающий развертывание и передачу противопехотных мин. В 2022 году Байден возобновил политику эпохи Обамы, запрещающую передачу и использование противопехотных мин США за пределами Корейского полуострова.

Один украинский чиновник приветствовал любые изменения политики, несмотря на потенциальные риски, связанные с широким размещением оружия.

"Россия все равно использует их", — сказал чиновник на условиях анонимности из-за щекотливости темы.

Но некоторые правозащитники заявили, что решение США предоставить противопехотные мины Украине, которое подписало Соглашение о запрете мин, является черным пятном против Вашингтона.

"Это шокирующее и разрушительное развитие событий", — сказала Мэри Варехэм, заместитель директора отдела кризисов, конфликтов и вооружений правозащитной группы Human Rights Watch, которая заявила, что даже неустойчивые мины представляют риск для гражданского населения, требуют сложных усилий по очищению и не всегда надежно. дезактивирован.

В 2020 году администрация Трампа изменила политику эпохи Обамы, указав на необходимость стратегического использования мин для противодействия противникам, таким как Россия и Китай, и вызвала резкое осуждение со стороны сторонников контроля над вооружениями.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 19 ноября ВСУ якобы нанесли удар по объекту на территории Брянской области, использовав шесть баллистических ракет ATACMS.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский не предоставил деталей относительно ситуации, однако отметил, что у Украины теперь будет больше возможностей для дальних ударов.

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