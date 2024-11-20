Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – знаходяться на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 21 листопада?

День, що припадає на розпал робочого тижня, сприятливий для початку будь-яких – але особливо важливих та перспективних – проєктів. Головне — не поспішати, оскільки в поспіху можна припуститися безліч прикрих — а в деяких випадках і невиправних — помилок, а ось рухаючись поступово, від простого до складного, можна буде досягти навіть найскладнішої мети. Також цього дня особливо вітається благодійність, яка принесе користь не лише тим, на кого спрямована, але й тим, від кого виходитиме, – бумеранг добра ще ніхто не скасовував.

Рак

Раки зможуть досягти важливої професійної мети, якої прагнуть давно. Головне для представників цього знака, які звикли робити «крок уперед і два назад», іти вперед, не задкуючи і не повертаючи убік, займаючись вирішенням питань другорядної значущості. У такому разі, чого б вони не прагнули, – нової посади, роботи над престижним та перспективним проєктом і навіть переходу на іншу роботу, – їм однаково легко вдасться отримати бажане.

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