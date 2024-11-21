Ракетний удар по Дніпрі: понівечено Центр реабілітації інвалідів

Зранку 21 листопада російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпрі. Понівечено будівлю центру реабілітації інвалідів.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"В результаті обстрілу постраждала будівля Центру реабілітації інвалідів. Зруйновано котельню, вибиті вікна. Щодо людей інформація уточнюється", - наголосив мер Дніпра.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги зранку 21 листопада у Дніпрі сталися вибухи. Армія РФ запустила ракети.

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