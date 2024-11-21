У Дніпрі сталися вибухи: що відомо

Зранку четверга, 21 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Армія РФ запустила ракети.

Про це повідомили місцеві медіа та моніторингові канали.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, передають кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що через російський обстріл у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство.

"Від раннього ранку агресор масовано атакував область. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі", - йдеться у повідомленні.