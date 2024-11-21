Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено багато ворожої техніки.
Станом на ранок 21 листопада 2024 року ЗСУ знищили 727 250 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1510 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 727 250 (+1510) осіб,
- танків ‒ 9398 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19143 (+24) од,
- артилерійських систем – 20731 (+50) од,
- РСЗВ – 1253 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1003 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19259 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2756 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29745 (+97) од,
- спеціальна техніка ‒ 3674 (+0).
Як повідомлялося, експерт з авіації Анатолій Храпчинський заявив, що останній масований ракетний удар виявив проблеми Росії. За його словами, ракети Х-101, якими ворог обстріляв Україну, здебільшого мали двигуни Р-95-300 зі старих радянських ракет Х-55. Це може свідчити про проблеми росіян з виробництвом нових двигунів.
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