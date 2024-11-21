День ангела 21 листопада: кого та як вітати з іменинами

21 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 листопада

21 листопада 2024 року привітайте з іменинами Олександра.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві завзятий, цілеспрямований, має сильну волю. В дорослому віці стає дружелюбним, у нього багато знайомих, він легко заводить нових товаришів.

День ангела 21 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 21 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Фото з відкритих джерел

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твоє серце завжди буде спокійним, а в житті панує гармонія. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець допомагав тобі знаходити правильні шляхи і дарував благословення в кожному дні.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій ангел завжди був поряд, захищав від труднощів і дарував тобі впевненість. Нехай цей день принесе тобі багато радості, а життя наповниться світлом і теплом.

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Вітаю з чудовим святом! Нехай твій ангел охороняє тебе від усіх бід і допомагає знаходити найбільш правильний шлях у житті. Бажаю, щоб кожен день був сповнений любові, удачі та благополуччя.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій ангел завжди був поруч, надаючи тобі сил і підтримки. Нехай в твоєму житті завжди буде місце для щастя, радості і гармонії.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє серце наповнюється любов’ю і спокоєм, а ангел-охоронець оберігає тебе від усіх труднощів. Бажаю тобі світлих днів і безмежної удачі на твоєму життєвому шляху!

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