Останній масований ракетний удар виявив проблеми Росії: про що йдеться

Останній масований ракетний удар, якого завдала Росія, мав певні особливості, які вказують на проблеми військово-промислового комплексу держави-агресорки.

На це звернув увагу заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський в коментарі “24 каналу”.

За його словами, ракети Х-101, якими ворог обстріляв Україну, здебільшого мали двигуни Р-95-300 зі старих радянських ракет Х-55. Це може свідчити про проблеми росіян з виробництвом нових двигунів.

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“Росія починає розбудову заводів, які раніше займалися виробництвом двигунів для ракет. Це лише підтверджує проблему”, - зазначив Храпчинський.

Експерт також відзначив, що під час останнього повітряного удару держава-терорист піднімала в повітря не тільки літаки Ту-95, а також Ту-160. З цього можна зробити висновок, що наявного авіапарку росіянам недостатньо, щоб завдати потужного удару крилатими ракетами клас Х-101/555.

Нагадаємо, 17 листопада російська терористична армія завдала масштабного повітряного удару, запустивши по Україні 90 БпЛА та 120 ракет різних типів.

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