З акцентом на спокусливому декольте: британська акторка у прозорій сукні позувала на премії в Лондоні

Маріса Абела в пікантному луку total black з'явилася на івенті.

Британська акторка Маріса Абела стала гостею церемонії нагородження премії GQ "Чоловік року" в Лондоні.

Зіркова красуня з'явилася на червоній доріжці в пікантному образі total black. На ній був елегантний жакет і прозора сукня максі без бретельок, під яку вона одягла чорну білизну.

Маріса Абела / Фото: Associated Press

Лук дівчина доповнила чорними лакованими туфлями і чорною лакованою сумочкою. Акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками і ліловою помадою та золоті прикраси завершили аутфіт Абели.

Маріса Абела / Фото: Associated Press

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