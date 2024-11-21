Астрологиня назвала найскладніших у сімейному житті чоловіків зодіаку

З кимось їх побудувати легше, з кимось важче, але спочатку нас це не лякає – романтичні почуття змушують дивитися на недоліки коханої людини через рожеве скло «окулярів». Однак рано чи пізно пелена з очей спадає, і бажано заздалегідь уявляти, з якими труднощами спільного життя можна зіткнутися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найскладніших у сімейному житті чоловіків зодіаку.

Діва

Діви, будучи головними перфекціоністами зодіаку, своєю вимогливістю та нетерплячістю до чужих недоліків та слабкостей, можуть зіпсувати життя навіть найтерплячішим партнерам. Ну хто ще може зчинити скандал через те, що чашки стоять нерівною лінією?

Терези

Терези вирізняються перманентною мінливістю та бездумною залюбливістю, що нелегко переживати тим їхнім партнеркам, які насамперед цінують у стосунках постійність та вірність. Якщо не виходить ігнорувати таку їхню поведінку, краще не пов'язувати з ними своє життя.

Козоріг

Козороги справляють враження людей скромних і невибагливих, але це оманливе враження. У будь-яких партнерських стосунках вони є диктаторами, і це – щоб уникнути розчарувань – необхідно враховувати тим, хто збирається будувати з ними партнерські взаємини.

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