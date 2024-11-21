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Квашена капуста у пакеті: оригінальний рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
74 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
33
Час на прочитання
1 хв
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Квашена капуста у пакеті: оригінальний рецепт

Квашена капуста у пакеті / Фото: Credits

Страва містить багато вітамінів. Подайте як самостійну закуску або використовуйте для приготування борщу, вінегрету чи вареників.

Інгредієнти

капуста білокачанна
1 кг
морква
1 шт.
сіль
1 скл.
цукор
1 ст. л.
перець горошком
6 шт.
  1. Моркву помийте, очистіть і натріть на тертці "по-корейськи".
  2. Капусту тонко нашаткуйте.
  3. Викладіть у миску капусту, моркву, перець горошком, сіль та цукор. Перемішайте овочі, трохи приминаючи руками, щоб сіль і цукор розчинилися в капустяному соці.
  4. Перекладіть у целофановий пакет, щільно зав'яжіть та відправте в холодильник на дві доби. Через 6 годин струсіть пакет та повторюйте таку процедуру кожні 6 годин.
  5. Готову страву перекладіть у ємність і накрийте кришкою. Зберігайте у холодильнику.

Поради:

  • Целофановий пакет для капусти має бути міцним та неушкодженим.

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