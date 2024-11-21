Квашена капуста у пакеті: оригінальний рецепт

Страва містить багато вітамінів. Подайте як самостійну закуску або використовуйте для приготування борщу, вінегрету чи вареників.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 1 кг
- морква
- 1 шт.
- сіль
- 1 скл.
- цукор
- 1 ст. л.
- перець горошком
- 6 шт.
- Моркву помийте, очистіть і натріть на тертці "по-корейськи".
- Капусту тонко нашаткуйте.
- Викладіть у миску капусту, моркву, перець горошком, сіль та цукор. Перемішайте овочі, трохи приминаючи руками, щоб сіль і цукор розчинилися в капустяному соці.
- Перекладіть у целофановий пакет, щільно зав'яжіть та відправте в холодильник на дві доби. Через 6 годин струсіть пакет та повторюйте таку процедуру кожні 6 годин.
- Готову страву перекладіть у ємність і накрийте кришкою. Зберігайте у холодильнику.
Поради:
- Целофановий пакет для капусти має бути міцним та неушкодженим.
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