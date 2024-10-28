Кулінарна спадщина Волині: рецепт смідинської печеної капусти

Це автентична страва, яку готують до святкового столу у Смідинській громаді вже понад сто років і навіть нині вона залишається головною гастрономічною окрасою.На сторінці shotam.info розповіли про справжній ритуал приготування, адже цей процес має свої таємниці та тонкощі.

Історія страви

Смідинська громада ставиться до печеної капусти з особливою любов'ю. Багато господинь готують її для своєї родини та вважається, що чим більше головок капусти покладено у піч, тим смачнішою вона вийде. Крім того, цей традиційний рецепт було включено до переліку кулінарної нематеріальної спадщини Волині, підкреслюючи її важливість і унікальність для української культури.

Як готують капусту в печі

У смідинських домівках капусту традиційно запікають у печі на дубових дровах. Ранком розпалюють піч, дрова перегорають, утворюючи жар, на який і викладають головки капусти. Піч ретельно обмазують сумішшю з піску та води, щоб уникнути витоку тепла та створити для капусти ідеальні умови для запікання. Страва готується протягом цілої ночі, а вранці господині виймають її та очищають від верхніх запечених листків. Така капуста має неповторний смак, насичений колір "кави з молоком" і ніжну, м'яку консистенцію.

Подача

Перед подачею печену капусту доповнюють маринованими огірками, квашеними овочами, спеціями та запашною олією з часником. Це робить її ще більш ароматною та пікантною. Її зазвичай подають із варениками чи свіжим домашнім хлібом, що ідеально поєднується з ніжною текстурою та смаком капусти. Така страва дуже подобається як місцевим жителям, так і туристам, що приїжджають до Смідина.

Рецепт приготування печеної капусти вдома

Якщо у вас немає можливості готувати страву у печі, її можна приготувати у домашніх умовах, у духовці.

Інгредієнти:

Вода холодна 150 мл

Розсіл огірковий 1 л

Олія 100 мл

Гірчиця з зернами 3 ст. л

Часник 8 зубчиків

Приготування: 1 спосіб

Розріжте капусту середнього розміру на чотири частини. Щільно складіть шматки у товстостінний посуд, наприклад, чавунець або гусятницю. Додайте холодної води, щільно закрийте кришкою та поставте у духовку. Запікайте за температури у 150°C протягом 4 годин до кремового кольору, після чого залиште страву у духовці до повного охолодження.

Приготування: 2 спосіб

Запікайте капусту годину за 200°C, потім знизьте температуру до 150°C і готуйте ще 2 години. Щільно набийте порізану капусту у великий чавунець, переверніть його догори дном на деко (води не додавати) і поставте у духовку на 2 години за температури 170°C. Після цього вимкніть духовку та залиште страву у ній до ранку.

Маринування та додаткові секрети смаку

Після запікання перекладіть капусту у посуд та залийте на добу розсолом від квашених огірків або капусти. Якщо у вас немає готового розсолу, можна зварити свіжий маринад з додаванням спецій на свій смак. Залийте капусту, щоб вона була повністю покрита маринадом. Так вона може зберігатися у холодильнику до тижня.

Перед подачею наріжте капусту великими шматками, змішайте з олією, подрібненим часником і зернами гірчиці. Це ідеальна закуска, яка не лише підкорить своїм автентичним смаком, але й додасть тепла й затишку будь-якому столу.

Цей рецепт обов’язково здивує вас і ваших гостей. Завдяки простим інгредієнтам і цікавому процесу приготування, печена капуста дарує смак старовинної української кухні та відкриє для вас багатство народних традицій.

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