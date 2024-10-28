Міст в окупованому Бердянську підірвали партизани разом з ГУР – джерела

Йдеться про міст, розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту.

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області внаслідок вибуху 27 жовтня був підірваний залізничний міст.

За інформацією джерел ТСН, цей міст підірвали завдяки спецоперації місцевого руху опору та ГУР Міноборони України.

Йдеться про міст, розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту.

Джерела наголошують, що знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом та унеможливило довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупантів у місті.

І хоча проросійські пропагандисти запевняють, що все ціле, жодних фото нібито вцілілого мосту вони не показують.

Раніше повідомлялося, що у Самарській області Росії підірвали залізничний міст. Момент вибуху потрапив на відео.

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