Росіяни зруйнували ще один міст в Покровську: подробиці

Напередодні, 13 вересня, російська армія зруйнувала шляхопровід "Східний" у Покровську Донецької області. Нараз рух мостом неможливий.

Про це повідомляють у Покровській міській військовій адміністрації.

"О 05.40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні об'єкти. Того ж дня, близько 22.30, черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада інформує, що протягом минулої доби росіяни кілька разів обстрілювали Покровськ. Окупанти завдавали ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та приватному сектору. Також внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено два домогосподарства у приватній забудові міста.

Як повідомлялося, днями під Покровськом окупанти пішли в наступ з купою бронетехніки. Російська армія не припиняє спроб прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку.

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