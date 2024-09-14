У Польщі прокоментували погрози Путіна через далекобійні удари

Залякування кремлівського "фюрера" Володимира Путіна щодо дозволу на удари по території Росії західним далекобійним озброєнням - це спроба відмовити союзників від надання допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише TVN 24.

З його слів, події в Україні, зокрема на фронті, вимагають серйозного ставлення. Втім, заяви з Кремля.

"У певному сенсі слова Путіна мають радше переконати нас у тому, що ця допомога є доцільною, необхідною і має бути продовжена. У сенсі генерування якоїсь загрози вони, скоріше, є свідченням складної ситуації росіян на фронті. ", - переконаний польський прем'єр.

Туск наголошує, що провал російських окупантів Харківському наступі, а потім і в Курській області - яскраве цьому підтвердження. Крім того, агресорка Росія отримала більше ракет від своїх союзників, а це свідчить про необхідність підтримати Україну перед обличчям повітряної загрози з окупантів.

"В інтересах Польщі, в інтересах нашої безпеки, щоб Україна була якомога краще оснащена під час цієї війни, і щоб вона була здатна якомога ефективніше охороняти українське небо, тому що в певному сенсі це також захист нашого повітряного простору", – заявив прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

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