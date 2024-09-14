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У Польщі прокоментували погрози Путіна через далекобійні удари

У Польщі прокоментували погрози Путіна через далекобійні удари

Дональд Туск.

"Фюрер" злиться через провали, зокрема на Курщині.

Залякування кремлівського "фюрера" Володимира Путіна щодо дозволу на удари по території Росії західним далекобійним озброєнням - це спроба відмовити союзників від надання допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише TVN 24.

З його слів, події в Україні, зокрема на фронті, вимагають серйозного ставлення. Втім, заяви з Кремля. 

"У певному сенсі слова Путіна мають радше переконати нас у тому, що ця допомога є доцільною, необхідною і має бути продовжена. У сенсі генерування якоїсь загрози вони, скоріше, є свідченням складної ситуації росіян на фронті. ", - переконаний польський прем'єр.

Туск наголошує, що провал російських окупантів Харківському наступі, а потім і в Курській області - яскраве цьому підтвердження. Крім того, агресорка Росія отримала більше ракет від своїх союзників, а це свідчить про необхідність підтримати Україну перед обличчям повітряної загрози з окупантів.

"В інтересах Польщі, в інтересах нашої безпеки, щоб Україна була якомога краще оснащена під час цієї війни, і щоб вона була здатна якомога ефективніше охороняти українське небо, тому що в певному сенсі це також захист нашого повітряного простору", – заявив прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

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