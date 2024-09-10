Чи є загроза наступу військ РФ на Дніпро: військовий експерт оцінив

У західних медіа з'явилися публікації про те, що Росія може захопити всю Донецьку область, а вже навесні 2025-го загрожуватиме ще й Дніпру та області. Втім, навіть окупація Покровська не може гарантувати, що загарбники далі захоплюватимуть нові території.

Таку думку висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в коментарі "Главрєд".

"Нехай пишуть. Це прогноз, який не базується ні на чому", - висловився експерт

З його слів, ЗМІ пишуть про те, що "за Покровськом відкриються двері до Дніпра". Втім, навіть це не гарантує просування загарбників далі.

"Які двері відкриються? Яка різниця між тим, що ми ведемо бойові дії на сході від Покровська і що, можливо, будемо вести бойові дії на захід від Покровська? Якщо раптом доведеться залишити Покровськ, до Дніпра ще сотня кілометрів. Але за Покровськом точно так само триватимуть бойові дії", - пояснив він.

Гетьман наголошує, що перед Покровськом росіяни просуваються на один кілометр за два дні, раніше - за три-чотири дні. Наразі окупанти знову почали повільніше просуватися - приблизно 200-300 метрів на день.

"Що зміниться, якщо їм вдасться пройти Покровськ? Хіба там інші війська їх будуть стримувати? Хіба там інші поля? Хіба там щось зручне для росіян є? Тому про які двері може йти мова, що це за маячня", - наголошує Олексій Гетьман.

Нагадаємо, протягом наступних кількох тижнів Україні можуть загрожувати оперативно-тактичні балістичні ракети, які РФ отримає від Ірану, - Fath-360. Прифронтові українські міста опиняються у небезпеці.

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